TAC: попытки США взять РФ на "ядерное слабó" плохо кончатся

Запад иногда пытается включать логику и понять, что на самом деле происходит. Обещанные администрацией Байдена действия Путина по применению ядерного оружия (ЯО) никак не вяжутся с реальным положением дел. Хотя на вопрос, почему Путин не применит на Украине ядерное оружие, ответ достаточно лёгкий.

Как пишет в The American Conservative (TAC) известный в США автор книг Питер ван Бюрен, по словам Байдена, именно Путин якобы "не в ладах с головой из-за страха поражения на Украине, за которым может последовать и смена режима". Все это к реальности отношение имеет весьма условное, поскольку никакого поражения на Украине не будет.

"В самом крайнем случае Россия отступит к рубежам, существовавшим в Донбассе до начала спецоперации. Это и близко не проигрыш, особенно на фоне Кабула 1989-го или 2021 года", — считает автор.

Смена режима тоже представляется маловероятной, отмечает политолог, а уж ядерные удары и вовсе России ни к чему — их следствием стало бы появление американских войск или другой группировки НАТО в украинской зоне боевых действий.

Ван Бюрен прямо пишет, что воевать с Россией на Украине США и НАТО готовились почти 70 лет и использовали все инструменты, чтобы боевые действия начались.

Что касается ядерной эскалации, то у Путина якобы есть четыре варианта:

Россия могла бы устроить показательный маломощный взрыв на уровне моря у берегов Одессы, который по итогу причинит мало настоящего вреда.

Ещё один вариант — это ядерный удар по крупному скоплению украинских войск. Но того же самого можно добиться массированным применением артиллерии и авиации.

Третий сценарий — это прицельный удар по руководству Украины с устранением президента Зеленского. Но Москве нужно обладать для этого идеальными разведданными и быть уверенной в том, что устранение Зеленского действительно возымеет нужные для РФ последствия.

Самый неприятный вариант — это уничтожение украинского города с жертвами среди гражданского населения и ядерный шторм во имя быстрой капитуляции противника.

Россия выступает последовательно против таких методов, но автор приписывает ей способность озаботиться ядерным уничтожением Киева или Львова (чтобы разорвать канал поставок оружия через Польшу) .

Хотя рассуждения на эту тему ввергают в недоумение. Чего стоит обещанное командой Байдена потопление российского флота в Чёрном море в ответ на любой, даже "показательный" ядерный взрыв.

Аналитики придерживаются мнения, что решительный ответ США, например, ковровая бомбардировка российской полевой дивизии — может лишь подтолкнуть русских к ещё одной попытке сравнять счёт и выйти вперёд.