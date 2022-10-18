Запад иногда пытается включать логику и понять, что на самом деле происходит. Обещанные администрацией Байдена действия Путина по применению ядерного оружия (ЯО) никак не вяжутся с реальным положением дел. Хотя на вопрос, почему Путин не применит на Украине ядерное оружие, ответ достаточно лёгкий.
Как пишет в The American Conservative (TAC) известный в США автор книг Питер ван Бюрен, по словам Байдена, именно Путин якобы "не в ладах с головой из-за страха поражения на Украине, за которым может последовать и смена режима". Все это к реальности отношение имеет весьма условное, поскольку никакого поражения на Украине не будет.
"В самом крайнем случае Россия отступит к рубежам, существовавшим в Донбассе до начала спецоперации. Это и близко не проигрыш, особенно на фоне Кабула 1989-го или 2021 года", — считает автор.
Смена режима тоже представляется маловероятной, отмечает политолог, а уж ядерные удары и вовсе России ни к чему — их следствием стало бы появление американских войск или другой группировки НАТО в украинской зоне боевых действий.
Ван Бюрен прямо пишет, что воевать с Россией на Украине США и НАТО готовились почти 70 лет и использовали все инструменты, чтобы боевые действия начались.
Что касается ядерной эскалации, то у Путина якобы есть четыре варианта:
Россия выступает последовательно против таких методов, но автор приписывает ей способность озаботиться ядерным уничтожением Киева или Львова (чтобы разорвать канал поставок оружия через Польшу) .
Хотя рассуждения на эту тему ввергают в недоумение. Чего стоит обещанное командой Байдена потопление российского флота в Чёрном море в ответ на любой, даже "показательный" ядерный взрыв.
Аналитики придерживаются мнения, что решительный ответ США, например, ковровая бомбардировка российской полевой дивизии — может лишь подтолкнуть русских к ещё одной попытке сравнять счёт и выйти вперёд.
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