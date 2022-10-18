Резников объявил, что Италия выделила пятый пакет военной помощи Украине

Италия отправляет на Украину пятый пакет военной помощи, включающий технику и оборудование, сообщает Министр обороны Украины Алексей Резников. Он надеется, что это поможет повысить обороноспособность страны.

В июле Киев уже получал от Рима помощь в виде медицины, палаток, стрелкового оружия, бронетехники и нескольких старых гаубиц FH-70.

Президент страны Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у европейских союзников системы ПВО, в частности, зенитные комплексы SAMP-T. Последние удары российских беспилотников по Киеву показали, что Украина не обладает нормальной противовоздушной обороной.