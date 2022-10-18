Италия отправляет на Украину пятый пакет военной помощи, включающий технику и оборудование, сообщает Министр обороны Украины Алексей Резников. Он надеется, что это поможет повысить обороноспособность страны.
В июле Киев уже получал от Рима помощь в виде медицины, палаток, стрелкового оружия, бронетехники и нескольких старых гаубиц FH-70.
Президент страны Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у европейских союзников системы ПВО, в частности, зенитные комплексы SAMP-T. Последние удары российских беспилотников по Киеву показали, что Украина не обладает нормальной противовоздушной обороной.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.