Власти Китая сорвали планы Европы на получение газа в обход России. Так член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев прокомментировал Pravda.Ru запрет Пекина на импорт СПГ.
По словам эксперта, заменить Россию на европейском рынке в качестве поставщика газа способен только Иран, потому Запад и торопится снять санкции с этой ближневосточной страны.
"Но есть одна тонкость: весь флот Ирана для перевозки сжиженного природного газа принадлежит Китаю", — напомнил Танкаев.
Пекин полностью контролирует всю перевозку СПГ из Ирана, а потому танкеры направятся в Азию, а не в Европу, уверен специалист.
Чтобы не вводить китайские компании в соблазн продать газ на Западе, где он стоит дороже, власти КНР и прибегли к запрету, отметил эксперт.
"Таким образом для европейцев обрезан самый главный потенциальный источник газа", — пояснил он.
Ранее американские информагентства сообщили, что власти Китая приказали государственным импортёрам газа прекратить перепродажу СПГ покупателям энергоресурсов в Европе, чтобы обеспечить собственные запасы на зимний отопительный сезон.
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