Рустам Танкаев: Китай окончательно оставил Европу без газа на зиму

Власти Китая сорвали планы Европы на получение газа в обход России. Так член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев прокомментировал Pravda.Ru запрет Пекина на импорт СПГ.

По словам эксперта, заменить Россию на европейском рынке в качестве поставщика газа способен только Иран, потому Запад и торопится снять санкции с этой ближневосточной страны.

"Но есть одна тонкость: весь флот Ирана для перевозки сжиженного природного газа принадлежит Китаю", — напомнил Танкаев.

Пекин полностью контролирует всю перевозку СПГ из Ирана, а потому танкеры направятся в Азию, а не в Европу, уверен специалист.

Чтобы не вводить китайские компании в соблазн продать газ на Западе, где он стоит дороже, власти КНР и прибегли к запрету, отметил эксперт.

"Таким образом для европейцев обрезан самый главный потенциальный источник газа", — пояснил он.

Ранее американские информагентства сообщили, что власти Китая приказали государственным импортёрам газа прекратить перепродажу СПГ покупателям энергоресурсов в Европе, чтобы обеспечить собственные запасы на зимний отопительный сезон.