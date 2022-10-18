Многие жители Польши хотят покинуть страну, опасаясь за свою безопасность

С начала спецоперации Варшава поддерживала Киев, поставляя вооружение для украинской армии. Теперь польские власти намерены разметить на своей территории ядерное оружие.

Конфликт на территории соседней Украины всё больше тревожит жителей Польши. Также неудобство доставляет присутствие украинских беженцев, поэтому граждане страны находятся в поиске более спокойного места проживания. Об этом заявили журналисты издания Rzeczpospolita.

Более того, поляков беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг Запорожской атомной станции, и создание военного союза России и Белоруссии. Аналитики убеждены, что в случае эскалации конфликта Польша окажется в эпицентре противостояния.

В стране провели опрос, в результате которого выяснилось, что 17 процентов жителей Польши планируют покинуть страну, поскольку опасаются за свою безопасность.