Европейским странам придётся отказаться от планов по использованию возобновляемых источников энергии из-за "ледяного" противостояния Запада с РФ, считает сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, текущие отношения западных государств и России характеризуются гораздо более ожесточённой конфронтацией, чем во времена холодной войны.
Как пояснил сенатор, это противостояние приведёт к гибели зелёной энергетики в Евросоюзе.
Он напомнил, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о продлении работы атомных электростанций на территории государства и постепенном отказе от российских энергетических ресурсов. В таких условиях Европа не сможет реализовывать "зелёную" политику, заключил Пушков.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.