Пушков: конфронтация Запада с РФ приведёт к гибели зелёной энергетики в Европе

Европейским странам придётся отказаться от планов по использованию возобновляемых источников энергии из-за "ледяного" противостояния Запада с РФ, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, текущие отношения западных государств и России характеризуются гораздо более ожесточённой конфронтацией, чем во времена холодной войны.

Как пояснил сенатор, это противостояние приведёт к гибели зелёной энергетики в Евросоюзе.

Он напомнил, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о продлении работы атомных электростанций на территории государства и постепенном отказе от российских энергетических ресурсов. В таких условиях Европа не сможет реализовывать "зелёную" политику, заключил Пушков.