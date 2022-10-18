Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Свердловской области двое подростков подожгли женщину на улице
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины
Генштаб ВСУ: за сутки ракеты и дроны РФ атаковали объекты в 35 городах Украины
Офис Зеленского: объект энергетики серьёзно повреждён в Днепропетровске
Володин: Госдума рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября
Воробьёв: частичная мобилизация в Подмосковье закончена, повестки отменяются
Мэр Первомайска: при атаке украинских военных на ЛНР пострадали два медика
СМИ: Небо Киева беззащитно перед "Геранями"
Yonhap: Южная Корея и США проведут тренировки с участием около 240 самолётов

Блинкен: США заинтересованы в том, чтобы занимать лидерскую роль в мире

Мир

Вашингтон заинтересован в том, чтобы занимать лидерскую роль на международной арене. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с экс-руководителем Госдепа Кондолизой Райс.

По его словам, Штаты не могут допустить того, чтобы власти Китая получили ведущую роль "в процессе организации мира". Он отметил, что внешняя политика КНР противоречит интересам Вашингтона. Государственный деятель призвал не допустить изменения миропорядка.

"В этом случае мир заполнится плохими вещами", — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток

Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.

Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Войсками ВС РФ ведётся поражение объектов инфраструктуры ВСУ в Одесской области
Силовые структуры
Войсками ВС РФ ведётся поражение объектов инфраструктуры ВСУ в Одесской области
Силовые структуры
Визингр: Запад больше не высмеивает иранские беспилотники Shahed-136
Силовые структуры
ВСУ попытались сбить БПЛА "Герань-2" ВС РФ над жилым кварталом Киева из ПЗРК
Сергей Лебедев Американцы подставили курдских повстанцев, но СССР помог Ираку спастись Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова Людмила Черткова "Образец власти и контроля": популярность идей Путина на Западе растёт Людмила Черткова
Новости Украины
Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины
Мир. Новости мира
Леонков допустил, что Украина создаст беспилотник, долетающий до Москвы
Удар в спину или куда-то ещё: Китай прекращает поставки СПГ в Европу
Экономика и бизнес
Удар в спину или куда-то ещё: Китай прекращает поставки СПГ в Европу
Последние материалы
Володин: Госдума рассмотрит законопроекты по запрету пропаганды ЛГБТ 27 октября
Воробьёв: частичная мобилизация в Подмосковье закончена, повестки отменяются
Мэр Первомайска: при атаке украинских военных на ЛНР пострадали два медика
СМИ: Небо Киева беззащитно перед "Геранями"
Yonhap: Южная Корея и США проведут тренировки с участием около 240 самолётов
Родственникам погибших при ЧП с самолётом в Ейске помогут с организацией похорон
В Днепропетровске с утра мощные взрывы, летали ракеты Х-101
Вассерман раскритиковал идею запретить произведения классической литературы
Историк Петров: новый этап отношений РФ и США может начаться на Аляске
В американской лаборатории выведен новый штамм COVID-19 с летальностью 80 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников