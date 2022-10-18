Блинкен: США заинтересованы в том, чтобы занимать лидерскую роль в мире

Вашингтон заинтересован в том, чтобы занимать лидерскую роль на международной арене. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с экс-руководителем Госдепа Кондолизой Райс.

По его словам, Штаты не могут допустить того, чтобы власти Китая получили ведущую роль "в процессе организации мира". Он отметил, что внешняя политика КНР противоречит интересам Вашингтона. Государственный деятель призвал не допустить изменения миропорядка.

"В этом случае мир заполнится плохими вещами", — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.