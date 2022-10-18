Вашингтон заинтересован в том, чтобы занимать лидерскую роль на международной арене. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с экс-руководителем Госдепа Кондолизой Райс.
По его словам, Штаты не могут допустить того, чтобы власти Китая получили ведущую роль "в процессе организации мира". Он отметил, что внешняя политика КНР противоречит интересам Вашингтона. Государственный деятель призвал не допустить изменения миропорядка.
"В этом случае мир заполнится плохими вещами", — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.