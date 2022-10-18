Мельничук: Маск сомневается в цели США оспаривать принадлежность Крыма России

Заявления Илона Маска о возможной Третьей мировой войне указывают на то, что часть американской бизнес-элиты сомневается в целесообразности оспаривания США территориальной целостности России в отношении Крыма. Об этом рассказал политолог Сергей Мельничук в беседе с РИА Новости.

Маск, выразив свою точку зрения о значимости Крыма для России, демонстрирует то, что в числе экономической элиты США есть люди, способные посмотреть на ситуацию шире, чем преподносят американские СМИ, пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что в случае с последним высказыванием, предприниматель, фактически, ставит под сомнение целесообразность для США попытки оспаривать территориальную целостность РФ.

Маск рассуждает с точки зрения выгоды, хоть и заявляет об этом с осторожностью. Его недавнее изменение позиции о финансировании Украины, вероятно было сделано под давлением, заключил собеседник издания.