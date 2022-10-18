Американские власти поставили Евросоюз в ещё большую зависимость от США на фоне украинского конфликта. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
По информации издания, Вашингтон использует экономический кризис в Европе в качестве способа извлечения прибыли. Отмечается, что многие европейские предприятия ускорили миграцию в США из-за рецессии и обратного эффекта антироссийских санкций.
В статье подчёркивается: Штатам выгодна сложная ситуация в европейских странах, ведь в такой обстановке зависимость ЕС от Вашингтона усиливается.
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