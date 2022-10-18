Журналист из США Ланкастер: западные СМИ замалчивают обстрелы Белгорода

СМИ Запада замалчивают обстрелы Белгорода. К такому выводу пришёл в своём репортаже на YouTube-канале американский журналист Патрик Ланкастер после посещения жилого дома, который пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты, запущенной военными украинской армии.

Корреспондент рассказал, что приехал в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, нанесённый гражданским строениям. Эту сторону не покажут ведущие западные СМИ, так как они показывают только то, что выгодно Украине, заявил он.

Ланкастер, обращаясь к своей аудитории, призвал её не быть стадом, слепо верящим тому, что скажут основные издания.

"Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон", — заключил журналист.