СМИ Запада замалчивают обстрелы Белгорода. К такому выводу пришёл в своём репортаже на YouTube-канале американский журналист Патрик Ланкастер после посещения жилого дома, который пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты, запущенной военными украинской армии.
Корреспондент рассказал, что приехал в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, нанесённый гражданским строениям. Эту сторону не покажут ведущие западные СМИ, так как они показывают только то, что выгодно Украине, заявил он.
Ланкастер, обращаясь к своей аудитории, призвал её не быть стадом, слепо верящим тому, что скажут основные издания.
"Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон", — заключил журналист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской области продолжается нанесение ударов по инфраструктурным объектам.