Пилько: "Москва решила не играть больше в ограниченную войну"

Переломный момент в войне уже витает в воздухе. В России закончилась мобилизация, практически удвоились сухопутные силы, попытки наступления ВСУ в Херсонской области успехом не увенчались, российские войска в Донбассе готовятся к обороне — лёгких прорывов у противника больше не будет, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Разворачивающаяся в Белоруссии группировка союзных сил, которая может угрожать как наступлением на Киев, так и на Волынь, сможет отрезать Украину от поставок западного оружия. А применение барражирующих боеприпасов делает ситуацию для украинской стороны угрожающей.

"Россия продолжает инфраструктурную войну на Украине, хотя она пока и носит ограниченный характер. В основном удары наносятся по объектам энергетики, а также топливным хранилищам. Из военных целей в приоритете склады боеприпасов и комплексы ПВО. Последнее очень болезненно для ВСУ, поскольку если украинская противовоздушная оборона прекратит своё существование, ВС РФ смогут использовать в полной мере свою фронтовую авиацию. В ближайший месяц станет ясно, какой характер примут боевые действия. Обе стороны подтягивают резервы и производят перегруппировки. Москва явно решила не играть больше в ограниченную войну, а для Киева отказ от наступательной стратегии означает сокращение западной военной и финансовой помощи и как следствие — поражение в войне", — пишет Пилько.