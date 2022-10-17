Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что страна не может поставлять на Украину столько оружия, сколько запрашивает Киев. В случае военного конфликта у страны могут возникнуть серьёзные проблемы из-за нехватки материальных и людских ресурсов, отмечает "Военное обозрение" с отсылкой на телеканал France 2.
На данный момент Франция располагает лишь 100-тысячной сухопутной армией, из которой только 25% готово приступить к боевым задачам. Нарастить количество реально, но на это уйдёт немало времени. Кроме того, возникнут сложности с обеспечением новых военных техникой. После отправки вооружения в Украину Франция уже испытала дефицит.
Экс-глава военной разведки генерал Кристоф Гомар сказал, что во время спецоперации уничтожено больше 1000 танков, тогда как Франция располагает лишь 220-ю боевыми машинами.
"За несколько недель войны мы лишимся их всех", — сказал генерал.
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