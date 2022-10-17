Над Киевом летают шесть БПЛА "Герань-2".
"Герани" снова над Киевом. В Сети появляются видео, как в ночном небе летят российские БПЛА. По звукам можно предположить, что по дронам снова была открыта хаотичная стрельба из автоматического оружия.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в области работает ПВО. Он просит сограждан ничего не снимать и быть в укрытиях.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.