В Киеве воздушная тревога: над городом летают шесть БПЛА "Герань-2"

Над Киевом летают шесть БПЛА "Герань-2".

"Герани" снова над Киевом. В Сети появляются видео, как в ночном небе летят российские БПЛА. По звукам можно предположить, что по дронам снова была открыта хаотичная стрельба из автоматического оружия.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в области работает ПВО. Он просит сограждан ничего не снимать и быть в укрытиях.