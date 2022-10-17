Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков: ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины по особому алгоритму
Пушилин: "В ходе обмена две женщины отказались возвращаться на Украину"
Эксперт: народ Евросоюза начинает принимать позицию Путина
Власти Сербии станут предателями народа, если введут антироссийские санкции
Леонков: основная тактика ВСУ — поиск бреши в обороне армии России
ВС РФ наносят поражение инфраструктурным объектам ВСУ в Одесской области
В Ейске на жилой дом упал военный самолёт с боекомплектом
Публицист Антонов: российский шоу-бизнес нуждается в патриотизме
Пинчук: перестаньте верить в миф "о злых нациках", поработивших украинцев

В Киеве воздушная тревога: над городом летают шесть БПЛА "Герань-2"

Мир

Над Киевом летают шесть БПЛА "Герань-2".

"Герани" снова над Киевом. В Сети появляются видео, как в ночном небе летят российские БПЛА. По звукам можно предположить, что по дронам снова была открыта хаотичная стрельба из автоматического оружия. 

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в области работает ПВО. Он просит сограждан ничего не снимать и быть в укрытиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВС России разбили колонну натовских броневиков ВСУ на Херсонском направлении

Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.

ВС России разбили колонну натовских броневиков ВСУ на Херсонском направлении
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили колонну австралийских броневиков Bushmaster PMV ВСУ в зоне СВО
Силовые структуры
Тактика мобильных отрядов при наступлении ВСУ на Херсон вызвала крупные потери
Сергей Лебедев Американцы подставили курдских повстанцев, но СССР помог Ираку спастись Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова Людмила Черткова "Образец власти и контроля": популярность идей Путина на Западе растёт Людмила Черткова
Силовые структуры
Шарий предрёк масштабный удар по Украине после наступления ВСУ на Херсон
Силовые структуры
Украина готовит новый удар по Крымскому мосту после начала ремонта переправы
Военкор Стешин: брянские парни погибли из-за "идиотической иллюзии"
Общество
Военкор Стешин: брянские парни погибли из-за "идиотической иллюзии"
Последние материалы
В Киеве воздушная тревога: над городом летают шесть БПЛА "Герань-2"
Леонков: ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины по особому алгоритму
Пушилин: "В ходе обмена две женщины отказались возвращаться на Украину"
Эксперт: народ Евросоюза начинает принимать позицию Путина
Власти Сербии станут предателями народа, если введут антироссийские санкции
Леонков: основная тактика ВСУ — поиск бреши в обороне армии России
ВС РФ наносят поражение инфраструктурным объектам ВСУ в Одесской области
В Ейске на жилой дом упал военный самолёт с боекомплектом
Публицист Антонов: российский шоу-бизнес нуждается в патриотизме
Экс-мэр Токио: Украина всегда была страной-предательницей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников