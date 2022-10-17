В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан. Среди пленных были 72 моряка с гражданских судов, которых удерживали в плену с февраля 2022 года.
Украинской стороне переданы 108 украинских военнослужащих-женщин. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться на территории России.
"Обмен завершён. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. 2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", - заявил Денис Пушилин.
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