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Пушилин: "В ходе обмена две женщины отказались возвращаться на Украину"

Мир

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан. Среди пленных были 72 моряка с гражданских судов, которых удерживали в плену с февраля 2022 года.

Украинской стороне переданы 108 украинских военнослужащих-женщин. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться на территории России.

"Обмен завершён. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. 2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", - заявил Денис Пушилин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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