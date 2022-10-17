Власти Сербии станут предателями народа, если введут санкции против РФ. Об этом заявил доктор политических наук, эксперт Института Европейских исследований (Белград) Стеван Гайич, комментируя Pravda.Ru давление Запада на Белград с целью добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям.
Гайич заявил, что для сербского народа абсолютно неприемлемы антироссийские санкции. По его словам, более 90% населения страны выступает против санкций. Он отмечает, что для экономики страны это станет самоубийством, потому что, в отличие от большинства европейских стран, Сербия более конкурентоспособна благодаря дешёвому газу из РФ.
"Я считаю, что власть сейчас находится под сильным давлением и шантажом. Что бы не сделали, им будет плохо", — уверен эксперт.
По мнению Гайича, рациональнее будет не вводить санкции против Москвы. Если власти Сербии потеряют поддержку народа, то они потеряют власть, а Запад не будет им помогать её сохранить, уверен эксперт.
"Если бы Сербия ввела санкции, это бы не только обнулило нашу экономику, создало инфляцию, безработицу и так далее, но это ещё уничтожило бы суверенитет страны и Сербия стала бы колонией", — заявил Гайич.
Ранее сообщалось, что коллективный Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям.
"Прогресс в переговорах о вступлении Сербии в Евросоюз должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России", — говорится в официальном обращении комитета Европарламента по иностранным делам.
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