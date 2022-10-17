Власти Сербии станут предателями народа, если введут антироссийские санкции

Власти Сербии станут предателями народа, если введут санкции против РФ. Об этом заявил доктор политических наук, эксперт Института Европейских исследований (Белград) Стеван Гайич, комментируя Pravda.Ru давление Запада на Белград с целью добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям.

Гайич заявил, что для сербского народа абсолютно неприемлемы антироссийские санкции. По его словам, более 90% населения страны выступает против санкций. Он отмечает, что для экономики страны это станет самоубийством, потому что, в отличие от большинства европейских стран, Сербия более конкурентоспособна благодаря дешёвому газу из РФ.

"Я считаю, что власть сейчас находится под сильным давлением и шантажом. Что бы не сделали, им будет плохо", — уверен эксперт.

По мнению Гайича, рациональнее будет не вводить санкции против Москвы. Если власти Сербии потеряют поддержку народа, то они потеряют власть, а Запад не будет им помогать её сохранить, уверен эксперт.

"Если бы Сербия ввела санкции, это бы не только обнулило нашу экономику, создало инфляцию, безработицу и так далее, но это ещё уничтожило бы суверенитет страны и Сербия стала бы колонией", — заявил Гайич.

Ранее сообщалось, что коллективный Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям.

"Прогресс в переговорах о вступлении Сербии в Евросоюз должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России", — говорится в официальном обращении комитета Европарламента по иностранным делам.