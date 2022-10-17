Глава МИД Украины Кулеба звонил лидерам ЕС из бомбоубежища, заявил Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с главами МИД Евросоюза в режиме видеоконференции из бомбоубежища.

"Мы получили возможность заслушать по видеосвязи министра Дмитрия Кулебу. Он вышел на связь из бомбоубежища. Это был первый раз, когда мы слушали выступление министра, который находился в бомбоубежище", — сказал Боррель.

В понедельник, 17 октября в Люксембурге состоялось заседание министров иностранных дел стран Евросоюза.