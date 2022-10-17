Израильский телеканал INN выпустил мультик про украинскую свинку

Израильский телеканал INN опубликовал мультик про Украину, которая стремится в ЕС.

В мультике свинка с флагом Украины на копытце и с нацисткой символики бьётся головой в синие ворота ЕС. После того, как свинка была принята в Евросоюз, она и другие свиньи начали устраивать разгром в Европе. В конце ролика поросёнка скидывают с небес на землю, и его подбирает медведь.

"То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе", — гласит надпись в конце ролика.