На Украине воздушная тревога.
Сообщается о взрывах в Одессе. Ракеты ПВО пытаются сбить дроны. В Сети публикуют фото столба дыма.
Некоторые источники сообщают, что взрыв произошёл в районе Шкодовой горы. Вполне вероятно, что целью стало поставленное из Словакии ПВО.
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