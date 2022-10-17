Взрывы в Одессе: ракеты ПВО пытаются сбить дроны

На Украине воздушная тревога.

Сообщается о взрывах в Одессе. Ракеты ПВО пытаются сбить дроны. В Сети публикуют фото столба дыма.

Некоторые источники сообщают, что взрыв произошёл в районе Шкодовой горы. Вполне вероятно, что целью стало поставленное из Словакии ПВО.