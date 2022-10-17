Ведущие новостной программы на американском телеканале Local4News обещали зрителям "звуки чёрной дыры". Но вместо них все услышали голос Владимира Зеленского.
Двое ведущих по инерции продолжили комментировать анонсированный ранее сюжет о звуках, которые издаёт чёрная дыра в момент выброса газов. Речь идёт о чёрной дыре в созвездии Персея, за которой учёные пристально наблюдают в последние десятилетия. Недавно им удалось записать, как она "звучит".
Однако вместо чёрной дыры в эфире появился президент Украины Владимир Зеленский. Несколько секунд спустя ведущие сообразили, что что-то пошло не так, но не смогли сдержать смех и ещё некоторое время обменивались шутками по поводу этого казуса.
Ролик с фрагментом этой новостной программы завирусился в сети. В свете текущих событий многие пользователи находят символическое сходство между президентом Украины и чёрной дырой.
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