Американцам показали по ТВ Зеленского вместо чёрной дыры

Ведущие новостной программы на американском телеканале Local4News обещали зрителям "звуки чёрной дыры". Но вместо них все услышали голос Владимира Зеленского.

Двое ведущих по инерции продолжили комментировать анонсированный ранее сюжет о звуках, которые издаёт чёрная дыра в момент выброса газов. Речь идёт о чёрной дыре в созвездии Персея, за которой учёные пристально наблюдают в последние десятилетия. Недавно им удалось записать, как она "звучит".

Однако вместо чёрной дыры в эфире появился президент Украины Владимир Зеленский. Несколько секунд спустя ведущие сообразили, что что-то пошло не так, но не смогли сдержать смех и ещё некоторое время обменивались шутками по поводу этого казуса.

Ролик с фрагментом этой новостной программы завирусился в сети. В свете текущих событий многие пользователи находят символическое сходство между президентом Украины и чёрной дырой.