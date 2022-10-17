Минобороны Украины: страна не согласится на нейтральный статус

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не согласится на нейтральный статус.

"Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины", — сообщил министр в соцсети.

Ранее Резников отметил, что Украина фактически уже вступила в НАТО, о чём свидетельствует перевод её систем на натовские стандарты.