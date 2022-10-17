Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не согласится на нейтральный статус.
"Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины", — сообщил министр в соцсети.
Ранее Резников отметил, что Украина фактически уже вступила в НАТО, о чём свидетельствует перевод её систем на натовские стандарты.
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