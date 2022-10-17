Advance: противостояние США и Саудовской Аравии изменит геополитические союзы

Напряжённые отношения между Саудовской Аравией и США приведут к геополитическим изменениям в мире, сообщает хорватский журналист Антун Роша в статье для издания Advance.

По словам автора, Вашингтон возмущён непослушанием Эр-Рияда. Саудовская Аравия впервые начала действовать самостоятельно на мировой арене с тех пор, как вместе с США создала союз нефтедоллара.

Роша отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман отвернулся от президента США Джо Байдена и встал на сторону российского лидера Владимира Путина.

Автор материала считает, что конфликт между Саудовской Аравией и США чреват изменением геополитических союзов на мировой арене. Не исключено, что Эр-Рияд выберет промежуточную позицию и будет балансировать между РФ и Соединёнными Штатами, подобно Турции, подчеркнул журналист.