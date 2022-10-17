Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стран переводит систему оборонных закупок на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS.
"Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", — сообщил Резников в соцсети.
По его словам, Киев внедрил более 300 стандартов Североатлантического альянса и продолжает трансформировать силы обороны. Он отметил, что ВСУ эффективно используют натовское вооружение.
"Украина вступила в НАТО де-факто — у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки", — подчеркнул министр.
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