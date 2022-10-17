Леонков сообщил, что Украина создаст беспилотник, долетающий до Москвы

Укроборонпром анонсировал создание нового беспилотного летательного аппарата, способного поражать цели на дальности 1000 км. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Москва может оказаться под угрозой.

Он отметил, что планы Киева нельзя недооценивать, несмотря на то, что Россия может помешать работе предприятий, создающих такое вооружение, нанесением ракетных ударов.

Леонков полагает, что Украина создаст тяжёлый БПЛА на базе советского Ту-141 "Стриж". Его украинцы способны переделать под новые характеристики.

"США тоже не останутся в стороне, они помогут с разведданными для построения маршрута к цели, — сказал Леонков. — Так что смешного… тут нет. Недооценка противника — слишком дорого оплачивается".

Эксперт надеется, что ПВО РФ может перехватить новые БПЛА на малой высоте. Он считает, что американцы выберут такой профиль полёта.