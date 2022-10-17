Сотрудники полиции Запорожской области обнаружили тайник с оружием в Мелитополе.
В одном из домов Мелитополя было изъято оружие и боеприпасы. Среди оружия были гладкоствольные ружья, револьвер "Магнум", банки пороха, патроны, бинокль, прибор ночного видения и радиостанции.
В Веселовском районе Запорожской области, была найдена запрещённая литература, символика и фотографии нацистов.
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