Сотрудники полиции Запорожской области обнаружили тайник с оружием в Мелитополе

Сотрудники полиции Запорожской области обнаружили тайник с оружием в Мелитополе.

В одном из домов Мелитополя было изъято оружие и боеприпасы. Среди оружия были гладкоствольные ружья, револьвер "Магнум", банки пороха, патроны, бинокль, прибор ночного видения и радиостанции.

В Веселовском районе Запорожской области, была найдена запрещённая литература, символика и фотографии нацистов.