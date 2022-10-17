Глава Минобороны Украины: Киев готовится получить первые ЗРК NASAMS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники", — сообщил Резников в соцсети.

Киев рассчитывает получить первые ЗРК NASAMS и IRIS-T уже в октябре.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что NASAMS и IRIS-T очень сложно включить в систему противовоздушной обороны Украины. При этом Россия сможет успешно выводить из строя эти комплексы своими противолокационными ракетами.