Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники", — сообщил Резников в соцсети.
Киев рассчитывает получить первые ЗРК NASAMS и IRIS-T уже в октябре.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что NASAMS и IRIS-T очень сложно включить в систему противовоздушной обороны Украины. При этом Россия сможет успешно выводить из строя эти комплексы своими противолокационными ракетами.
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