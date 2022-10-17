Нанесён удар по одной из тепловых электростанций ДТЭК Энерго в Виннице.
Глава областной государственной администрации (ОВА) заявил, что прилёт по объекту критической инфраструктуры произошёл в Винницкой области. По предварительным данным жертв нет.
Ранее очевидцы публиковали кадры с густым дымом, поднимающимся над местами прилетов. В области прозвучали по меньшей мере два взрыва.
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