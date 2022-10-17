Судзуки заявил, что Украине следует прекратить боевые действия в рамках СВО

Японский политик, признанный эксперт по России Мунэо Судзуки отметил, что СВО длится уже восемь месяцев, а признаков её завершения нет. В СМИ от американских и британских источников приходит информация о том, что РФ "ослаблена". В связи с этим эксперт считает, что властям киевского режима следует прекратить боевые действия.

Он отмечает указания Министерства обороны Украины о том, что Россия истратила две трети имеющихся ракет. Однако Судзуки не верит в это, поскольку Киев не перестаёт получать вооружение от Америки.

"Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, то вы должны немедленно остановить военные действия, — подчеркнул Судзуки. — Я искренне надеюсь на то, что так или иначе огонь на Украине прекратится как можно скорее, и что по-настоящему ответственный и авторитетный мировой лидер будет двигаться к прекращению огня".