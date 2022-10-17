Танковые бои прошли на Сватовском направлении.
Машина ВСУ пыталась атаковать позиции союзных сил, но попала в засаду.
Военные РФ нанесли вражеской бронетехнике поражение даже без поддержки артиллерии. Военкор RT Влад Андрицы сообщает, что в бою приняли участие два наших танковых экипажа.
"На наших оборонительных рубежах мы всегда останавливаем противника. Было отбито несколько контратак противника при поддержке нашей авиации", — сказал один из военных.
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Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.