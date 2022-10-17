Танковый бой на Сватовском направлении: ВСУ попали в засаду

Танковые бои прошли на Сватовском направлении.

Машина ВСУ пыталась атаковать позиции союзных сил, но попала в засаду.

Военные РФ нанесли вражеской бронетехнике поражение даже без поддержки артиллерии. Военкор RT Влад Андрицы сообщает, что в бою приняли участие два наших танковых экипажа.

"На наших оборонительных рубежах мы всегда останавливаем противника. Было отбито несколько контратак противника при поддержке нашей авиации", — сказал один из военных.