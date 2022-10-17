Глава Башкирии Хабиров пожелал миру самой холодной зимы

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что "мы-то выдержим".

"Я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим", — сказал Хабиров на еженедельном совещании регионального правительства.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что зимой в Европе могут замёрзнуть целые города. Он отметил, что в случае холодной зимы Евросоюз будет вынужден тратить до 800 миллионов кубометров голубого топлива в сутки.