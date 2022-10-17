Санду: граждане России проходят специальную проверку при въезде в Молдавию

Лидер Молдавии Майя Санду предупредила, что власти дополнительно изучают россиян, которые прибывают в республику. Как объяснила президент, эта мера необходима для обеспечения безопасности в стране.

"В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы", — подчеркнула глава Молдавии.