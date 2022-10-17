Медведев: поставки оружия Киеву разрушат все отношения между РФ и Израилем

Все межгосударственные отношения РФ и Израиля будут разрушены в случае передачи оружия киевскому режиму. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, Израиль размышляет над возможными поставками военной техники для украинской армии. Политик назвал такой шаг "опрометчивым".

"Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — указал Медведев.

В начале октября посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил, что Иерусалим готов помогать Украине, не переходя "красные линии", связанные с собственной безопасностью. Как отметил дипломат, израильские больницы активно принимают участников боевых действий и предлагают им различные курсы реабилитации.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обвинил Израиль в недостаточной поддержке ВСУ. Он подчеркнул: власти этого государства не сдержали своих обещаний по передаче систем противовоздушной обороны (ПВО) киевскому режиму.