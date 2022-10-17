Германия сможет поставить обещанные ПВО IRIS-T на Украину только в 2023 году

Германия уже поставила на Украину первую немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Однако остальные три комплекса будут направлены только в следующем году. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Остальные (системы ПВО. — Прим. ред.) будут поставлены в течение следующего года в соответствии с мощностями индустрии", — сказала министр в эфире телеканала ZDF.

По словам Ламбрехт, отсутствие готовых систем можно объяснить курсом экономии прошлой власти. С началом зимы Германия направит на Украину палатки и обогреватели, отметила она.