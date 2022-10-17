Южная Корея начала военные учения с участием США

Начались военные учения Южной Кореи, в которых примут участие и американские военнослужащие. Об этом заявили на телеканале NHK. Манёвры запланировано провести с 17 по 28 октября.

В объединённом комитете начальников штабов Республики Корея подчеркнули, что учения необходимы на фоне "многочисленных угроз" со стороны КНДР в виде атомной и ракетной программ.