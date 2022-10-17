МО Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций на границе в воскресенье

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские силовики обстреляли армянские позиции на границе в воскресенье, 16 октября. По словам пресс-секретаря Арама Торосяна, огонь был открыт из стрелкового оружия.

Он отметил, что на данный момент ситуация на границе стабилизировалась, передаёт РИА Новости.