В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские силовики обстреляли армянские позиции на границе в воскресенье, 16 октября. По словам пресс-секретаря Арама Торосяна, огонь был открыт из стрелкового оружия.
Он отметил, что на данный момент ситуация на границе стабилизировалась, передаёт РИА Новости.
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