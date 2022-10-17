ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для ВСУ

Министры иностранных дел Евросоюза планируют выделить Киеву очередной транш помощи. Также ЕС готов организовать тренировочную миссию сообщества для ВСУ. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны продолжать помогать Украине. Самые важные темы — новый транш помощи Украине и тренировочная миссия. Я надеюсь, что все одобрят", — цитирует его слова ТАСС.