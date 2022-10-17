Newsweek: партийная система в США может рухнуть после промежуточных выборов

Всё больше американцев идентифицируют себя как "независимых" граждан от привычной двухпартийной системы в США. По мнению аналитиков, жители страны не хотят поддерживать ни республиканцев, ни демократов.

Так, согласно информации, будет ли привычная политическая система жить, покажут промежуточные выборы.

"Доля избирателей, идентифицирующих себя как "независимые", резко возросла за последние пару десятилетий, — заявили аналитики Newsweek. — Есть признаки того, что традиционная партийная система Америки, в которой почти полностью доминируют республиканцы и демократы, может начать рушиться".

По мнению американских аналитиков, в таком случае Вашингтону придётся перестаивать политическую систему, что повлечёт за собой ещё большие разногласия как в Конгрессе страны, так и в Сенате.