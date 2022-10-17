В Днепре начались экстренные отключения электроэнергии из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
"На 8:50 отключение где-то 5% от всего объёма, но ситуация может измениться", — цитирует его слова Страна.ua.
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