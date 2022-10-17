Financial Times: Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России

Тесные отношения между Москвой и Пекином дают все снования для Запада опасаться за демократию, заявили американские аналитики со ссылкой на документ Евросоюза.

Так, по мнению европейских и западных лидеров, проблема растёт в геометрической прогрессии. Влияние Китая с поддержкой России только усиливается.

"Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями", — пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который намерены обсудить лидеры на предстоящем саммите.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление лидеров Запада о том, что влияние Китая необходимо ограничивать, особенно в контексте оружия и передовых технологий.