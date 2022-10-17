Почти 220 граждан Китая попросили эвакуировать их с Украины

Посольство КНР на Украине получило около 220 заявок от китайских граждан, которые просят обеспечить им эвакуацию.

Как сообщил представитель консульства в социальной сети, на утро понедельника ведомство получило заявки от 181 человека, ещё 38 граждан Китая сообщили, что эвакуируются самостоятельно.

МИД Китая 15 октября призвал граждан КНР покинуть территорию Украины и пообещал всё необходимое содействие в эвакуации.