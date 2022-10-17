Иран опроверг поставки БПЛА российской стороне в разговоре с Боррелем

Иран не поставляет России боевые беспилотники для участия БПЛА в ходе спецоперации на Украине, заявил глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахян в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

По словам главы иранского МИД, Тегеран продолжает придерживаться нейтралитета в российско-украинских отношениях.

"Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну. Мы не считали и не считаем войну верным путём ни на Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене", — пояснил Амир-Абдоллахян на брифинге по итогам телефонного разговора.

Ранее иранские власти неоднократно заявляли, что не передают военные БПЛА России для использования в ходе спецоперации. В Тегеране подчеркнули, что выступают за мирное урегулирование вопроса.