Иран не поставляет России боевые беспилотники для участия БПЛА в ходе спецоперации на Украине, заявил глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахян в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
По словам главы иранского МИД, Тегеран продолжает придерживаться нейтралитета в российско-украинских отношениях.
"Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну. Мы не считали и не считаем войну верным путём ни на Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене", — пояснил Амир-Абдоллахян на брифинге по итогам телефонного разговора.
Ранее иранские власти неоднократно заявляли, что не передают военные БПЛА России для использования в ходе спецоперации. В Тегеране подчеркнули, что выступают за мирное урегулирование вопроса.
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