Рано утром 17 октября барражирующие боеприпасы ударили по инфраструктурным объектам в украинской столице. Атака вызвала настоящую панику в администрации Владимира Зеленского.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выпустил срочное сообщение к западным странам.
"Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага", — заявил он в собственном Telegram-канале.
По сообщению жителей столицы Украины, дроны-камикадзе ВКС РФ ударили по железнодорожному узлу в Киеве.
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