Глава офиса Зеленского Ермак попросил у Запада больше ПВО после взрывов в Киеве

Рано утром 17 октября барражирующие боеприпасы ударили по инфраструктурным объектам в украинской столице. Атака вызвала настоящую панику в администрации Владимира Зеленского.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выпустил срочное сообщение к западным странам.

"Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага", — заявил он в собственном Telegram-канале.

По сообщению жителей столицы Украины, дроны-камикадзе ВКС РФ ударили по железнодорожному узлу в Киеве.