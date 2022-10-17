The Atlantic: пребывание Трасс на посту премьера Британии обернулось катастрофой

Пребывание Лиз Трасс в должности премьер-министра Британии стало катастрофой для государства. Об этом пишет The Atlantic.

По словам автора материала Тома Мактага, многие жители Великобритании впервые почувствовали масштабный кризис политического характера, затрагивающий "национальную идентичность".

"Уже три недели Британия охвачена кризисом сокрушительного идиотизма", — высказался журналист.

Как пояснил Мактаг, Трасс реализует ошибочную финансовую политику, из-за которой британские банки начали повышать кредитные ставки. Это сильно ударило по представителям среднего класса, отметил обозреватель. Он напомнил, что нового премьера Великобритании критикуют даже специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

"Её рейтинг опустился на рекордно низкий уровень", — подчёркивается в статье.

Мактаг убеждён: Трасс "уничтожила" своё премьерство, реализовав "сценарий политического самосожжения". Её могут убрать с должности в ближайшие месяцы, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что британские консерваторы ведут переговоры по смещению Трасс с поста премьер-министра страны.