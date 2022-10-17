Жителей США возмутил поедающий мороженое Джо Байден

Президент США Джо Байден выступил на очередной пресс-конференции в Портленде с мороженым в руках. Такое поведение президента взбесило американцев.

Глава Белого дома заявил журналистам, что американская экономика "чертовски сильна", а причиной мирового финансового кризиса стала "неразумная политика в других странах".

Видео с выступлением Байдена, где он вовремя пресс-подхода поедал десерт, собрало множество негативных комментариев. По мнению пользователей интернета, он вовсе "не беспокоится об Америке", президента волнует только собственное мороженое.

Оптимистичные заявления американского лидера прозвучали на фоне рекордной за 40 лет инфляции в США и продолжающемся снижении ВВП страны.