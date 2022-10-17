Bloomberg: Россия не продаст ни барреля нефти по фиксированным ЕС ценам

Россия не станет торговать нефтью по сценарию "потолка цен" на чёрное золото от Запада и Евросоюза, заявил американский аналитик Джулиан Ли. По его мнению, для Москвы это "вопрос политики".

Он подчеркнул, что, вероятно, российская сторона не продаст ни барреля на условиях европейских стран.

"Я не верю, что хоть один баррель российской нефти будет продаваться по фиксированной цене, — заявил Ли в комментарии для Bloomberg. — Кремль сделает ставку на то, что остановка сибирских нефтяных насосов ударит по покупателям больше, чем по России".

Ли уточнил, что в ближайшее время на нефтяном рынке произойдут серьёзные изменения, как это было из-за "качелей" со стоимостью газа.