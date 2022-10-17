Нынешнее руководство Китая успешно борется с иностранным вмешательством и готово защищать собственные интересы, что вызывает серьёзные опасения на Западе.
"Президент Китая Си Цзиньпин заявил о своем намерении направить внешнюю политику самой густонаселенной страны мира и растущей военной сверхдержавы в сторону от примирения с Западом. — пишет американское издание Financial Times. — При этом он предупредил о "серьезных международных событиях".
Европа и США опасаются усиления военного и экономического влияния Китая в мире, а потому всячески пытаются ограничить доступ Пекина к передовым технологиям, сообщают автора материала.
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