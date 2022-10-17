США и Евросоюз не могут оценить последствия для мира, если украинская сторона выйдет из спецоперации "победителем", заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум.
Так, по её мнению, именно из-за этого Германия до сих пор не поставила Киеву танки Leopard 2.
"Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим", — заявила Эпплбаум на саммите PGS22 в Берлине.
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