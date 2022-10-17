Анкара призвала стороны украинского конфликта урегулировать ситуацию по схеме "зерновой сделки". Как подчеркнул министр обороны Турции Хулуси Акар, именно она помогла сесть за стол переговоров Москве и Киеву.
"Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", — цитирует министра Anadolu.
Он подчеркнул, что "продуктовая сделка" дала очень хорошие результаты и такая модель переговоров могла бы решить и другие проблемы.
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