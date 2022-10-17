Anadolu: турки призвали решить украинский конфликт по схеме "зерновой сделки"

Анкара призвала стороны украинского конфликта урегулировать ситуацию по схеме "зерновой сделки". Как подчеркнул министр обороны Турции Хулуси Акар, именно она помогла сесть за стол переговоров Москве и Киеву.

"Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", — цитирует министра Anadolu.

Он подчеркнул, что "продуктовая сделка" дала очень хорошие результаты и такая модель переговоров могла бы решить и другие проблемы.