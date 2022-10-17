Румыния стала лидером в покупке украинского зерна

Румыны стали топ-покупателями украинского зерна этим летом. Согласно информации, ранее первенство в этом вопросе занимал Китай.

"В этом году нарастила закупки в полторы тысячи раз — до 314 миллионов долларов", — пишет РИА Новости.

За июнь-июль прошлого года сумма зерновых сделок Украины и Румынии составила 213,4 тысячи долларов.