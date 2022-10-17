WSJ: США могут столкнуться с рецессией в течение года

В следующие 12 месяцев в США может начаться рецессия и повальная безработица, заявили американские аналитики.

По их мнению, вероятность такого сценария для экономики страны составляет 63 процента.

"Экономический спад наступит в стране с вероятностью в 63%, так как с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50%", — пишет The Wall Street Journal.