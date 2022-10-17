В следующие 12 месяцев в США может начаться рецессия и повальная безработица, заявили американские аналитики.
По их мнению, вероятность такого сценария для экономики страны составляет 63 процента.
"Экономический спад наступит в стране с вероятностью в 63%, так как с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50%", — пишет The Wall Street Journal.
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В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.