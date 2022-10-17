Главными покупателя украинского зерна стали страны с развитой экономикой

Львиная доля покупки украинского зерна пришлась на страны с развитой экономикой. Согласно информации, на них пришёлся 81 процент от всех сделок.

"Западные страны нарастили покупки: они приобрели украинского зерна на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее", — передаёт РИА Новости.

При этом в летние месяцы этого года объёмы поставок зерновых Украина сократила более, чем на 40 процентов.