Львиная доля покупки украинского зерна пришлась на страны с развитой экономикой. Согласно информации, на них пришёлся 81 процент от всех сделок.
"Западные страны нарастили покупки: они приобрели украинского зерна на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее", — передаёт РИА Новости.
При этом в летние месяцы этого года объёмы поставок зерновых Украина сократила более, чем на 40 процентов.
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