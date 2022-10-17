Потеря Херсонской области ударила по кошельку украинцев

Потеря Херсонской области обернулась для Украины резким подорожанием куриных яиц.

Теперь их стоимость начинается от 80 гривен (135 рублей. — Прим.ред.) за десяток, передаёт "Страна.ua".

Согласно информации, на территории региона находится один из крупнейших производителей яиц — комплекс "Чернобаевский". А многие хозяйства в Незалежной отказались работать на фоне спецоперации.