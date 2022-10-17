Потеря Херсонской области обернулась для Украины резким подорожанием куриных яиц.
Теперь их стоимость начинается от 80 гривен (135 рублей. — Прим.ред.) за десяток, передаёт "Страна.ua".
Согласно информации, на территории региона находится один из крупнейших производителей яиц — комплекс "Чернобаевский". А многие хозяйства в Незалежной отказались работать на фоне спецоперации.
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В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.